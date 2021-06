Marta, 17 años, aislada en el hotel covid de Mallorca: "Estuve dos días con un positivo en la misma habitación"

Son 183 andaluces de viajes de estudios aislados en Mallorca, 107 han dado positivo

"Había un chico con fiebre alta y vomitando sangre y tardaron cuatro horas en atenderle", dice la joven cordobesa

Tendrán que estar aislados en el hotel 10 días, hasta el 5 o el 6 de julio no podrán volver a casa

El macrobrote por el viaje de fin de curso en Mallorca ha dejado hasta este lunes casi 900 casos positivos de coronavirus de cocho comunidades diferentes. En Mallorca hay doce ingresados en el Hospital Universitario de Son Espases y este lunes se ha elevado a 249 los trasladados al llamado hotel puente de coivd el Palma Bellver. De los 249, se han hecho pruebas PCR a 237, de los que 175 han dado negativo, 62 positivos y 12 están pendientes de los resultados.

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha confirmado este lunes que hay un total de 183 andaluces de viajes de estudios aislados en Mallorca tras lo ocurrido con el megabrote en la isla.

"Estuve dos días aislada con un positivo en la habitación"

Marta es una de las andaluzas que está en el hotel covid de Mallorca. Es cordobesa, tiene 17 años y llegó de viaje de fin de curso a celebrar que había terminado la selectividad el martes 22 de junio. "Llegamos cuando ya había pasado lo del macrobotellón y el concierto. Los dos días que hemos estado en la isla estaba todo organizado y si se cumplían las medidas covid. Pero el viernes 25, que nos íbamos a una cala en barco, la monitora nos dijo que teníamos media hora para hacer las maletas porque nos trasladaban a un hotel covid en ambulancias. No sabíamos que pasaba", asegura Marta.

Esta joven cordobesa se queja de la falta de comunicación y de explicaciones que están teniendo con ellos. "Al llegar al hotel nos metieron en habitaciones dobles. Nos dijeron que nos harían PCR y no fue hasta el día siguiente cuando nos hicieron la prueba. Pero hasta el 27 no nos dieron los resultados, con la mala suerte de que mi compañero de habitación era positivo y yo negativa. Luego, he estado 48 horas en una habitación con un positivo. Ahora se supone que soy contacto estrecho pero aún así me han puesto con una compañera negativa ¿Y si me he contagiado y ahora se lo paso yo?, a mi nadie me ha vuelto a hacer una PCR.

"Había un chico con fiebre alta y vomitando sangre"

Cuenta que a su compañero lo trasladaron al hospital, pero estuvieron seis horas esperando. "Yo llamaba al medico, a urgencias, a recepción, él es asmático y estamos preocupados, tenía fiebre. Al final a la una y media de la madrugada se lo llevaron en ambulancia. Pasamos una tarde horrible y encima yo en la habitación con él con miedo a contagiarme también. He hablado con él y parece que se encuentra mejor, pero no sabe cuando podrá salir", explica esta joven que asegura que le está empezando a doler la cabeza y espera que no sea covid. "Ya he avisado a recepción pero nadie me dice nada concreto. Creo que me tienen que hacer una prueba ya. O al final contagiaré a mi nueva compañera".

"Yo llegue a este hotel el 25 de junio y hasta el 28 nadie ha llamado a mis padres para contarles lo que estaba pasando. Todo se lo iba contando yo. No les han informado, ni han pedido permiso para mi prueba PCR, ni les han dicho cuando vamos a salir de aquí. Unos dicen que tenemos que hacer cuarentena hasta el día 6 de julio. Luego nos podremos comprar un billete y salir de la isla. Pero otros nos cuentan que nos van a hacer otra PCR y que si da negativo otra vez nos podremos ir. Es una locura y cada vez nos dicen una cosa".

"Lo peor es que tardan mucho en atender a los que están más malitos. Ayer mismo otro compañero tenía fiebre alta y se encontraba fatal. Empezó a vomitar sangre y nadie lo atendía. Estuvimos cuatro horas llamando a todos lados, mientras se pasaban la pelota de quién tenía que atendernos, hasta que una ambulancia se lo llevó. En un momento vino un médico y nos dijo que era normal, que de tanto vomitar podía haberse roto un vaso sanguíneo y que no se preocupara. Pero nosotros estábamos muy nerviosos. Le veíamos fatal", asegura Marta.

Critican la falta de información

Otra compañera, Marina, dice que sus padres lo están pasando fatal. "No pueden venir a vernos y no saben cuando vamos a salir de aquí. A 700 kilometros de sus hijos y sin saber cuando pueden sacarnos el billete de vuelta. Porque esa es otra. Lo tenemos que pagar nosotros a pesar de que ya hemos pagado uno. Hay cosas que no se están haciendo bien. Tengo compañeras que necesitan compresas y como no las dejan salir de la habitación han llamado a recepción para pedirlas y les han dicho que no son una tienda sino un hospital y que ese material no lo pueden facilitar", explica esta otra joven.

"Algunos de nuestros padre, están pensando en denunciar la situación, creo que alguno ya lo ha hecho. No por estar aquí aislados, o por el trato del hospital, que es bueno, sino por la falta de información de saber que pasa con sus hijos menores, por el descontrol que vemos. Tres días sin que les informen de que está pasando. Aunque puedan hablar con notros por teléfono hubiera estado bien que el gobierno balear les contara dónde, cómo y por qué sus hijos están en un hotel aislados", cuenta la joven cordobesa.

Baleares por su parte ha defendido la gestión de la directora de Salud Pública, Maria Antònia Font, en relación al 'macrobrote' asociado a viajes de estudiantes en Mallorca y ha asegurado que la denuncia presentada por la madre de un menor aislado por el Govern en el hotel COVID de Palma tendrá "escaso recorrido" en los Tribunales.