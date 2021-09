Más allá de la delta: el temor a una "variante monstruo" inquieta a los científicos

La vacunación avanza y la incidencia del virus está en descenso, por lo menos en España. ¿Significa esto que la pandemia se ha terminado? La respuesta es no. La velocidad de transmisión del coronavirus en el mundo es tan elevada que los expertos no solo no creen que haya llegado el final, sino que temen la aparición de una "variante monstruo". Una variante más allá de la delta, que escape a la protección de las vacunas y sea más peligrosa.