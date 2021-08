Los médicos apuntan a que la anosmia se ‘acorta’ entre los vacunados, que pierden el olfato menos tiempo

No hay estudios científicos al respecto, ya que ha pasado poco tiempo, pero la práctica clínica deja predecir algunos comportamientos. Miguel Marcos, médico internista del hospital de Salamanca, comenta a NIUS que "no está estudiado, pero estamos comprobando que la gente que se está contagiando con su pauta de vacunación completa está sufriendo una anosmia muy corta, de tres o cuatro días". Advierte el doctor que no está comprobado científicamente que la anosmia en vacunados sea más breve que en no vacunados, pero que es "algo muy lógico porque cuanto elimines el virus menos riesgo tienes de síntomas a largo plazo", porque se sufren menos daños en el organismo.