La mascarilla en exteriores: del sí al no en siete días y con dudas sobre su uso en aglomeraciones

Hasta la llegada de la sexta ola impulsada por ómicron, no había que llevar mascarilla en exteriores siempre y cuando se pudiera garantizar una distancia de seguridad de más de 1,5 metros con las personas no convivientes. Aunque ahora ese aspecto no está del todo claro que se vaya a contemplar en el nuevo Real Decreto que está elaborando Sanidad. Fuentes consultadas por NIUS no dan por hecho que se vaya a incluir la necesidad de una distancia mínima para poder quitarse la mascarilla en la calle.