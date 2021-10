Más del 80% de sus mayores están vacunados , y los contagios no dejan de descender . España afronta la nueva normalidad -que Sánchez fijó en 50 casos de covid por cien mil habitantes en catorce días- y los niños pequeños siguen llevando mascarilla en clase. Solamente se la pueden quitar, y no en todas las comunidades autónomas, en el patio o en clase de gimnasia si es al exterior y hay distancia interpersonal. ¿Ha llegado el momento de relajar las medidas con nuestros niños?

Óscar Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), coincide y argumenta, de forma tajante: "Los niños tienen que llevar mascarilla en el colegio porque transmiten, y las vacunas no nos protegen de ser contagiados. Es una precaución que nos permite reducir la transmisión del virus en un grupo que no está vacunado. No es momento, no es razonable que se les quiten las mascarillas a los menores de 12 años".