Las mascarillas siguen muy presentes en la calles españolas por precaución y por costumbre

La mascarilla no ha pasado de moda en las calles españolas a pesar de que ya no sea obligatorio su uso en exteriores cuando se pueda mantener la distancia de seguridad. Y su presencia en los rostros de los ciudadanos ha continuado siendo habitual en la primera mañana sin la norma que obligaba a ponérselas en la calle.

Primer día sin mascarillas y sin incidentes

Cabe recordar, no obstante, que aunque no la llevemos puesta, no podemos salir de casa sin ella. Su uso sigue siendo obligatorio en espacios interiores, así como en los medios de transporte público, incluidos andenes y estaciones de viajeros y teleféricos, al igual que en los vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio.