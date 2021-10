Mastectomía preventiva: cuándo se aconseja y qué alternativas hay

La mastectomía preventiva o profiláctica es una cirugía para extirpar uno o ambos senos. Según los casos, puede reducir hasta un 90% o 95% el riesgo, pero no garantiza siempre que no se vaya a desarrollar un cáncer de mama, ya que podrían quedar células no eliminadas que terminen desarrollando un cáncer. Ninguna cirugía puede garantizar la total eliminación de todo el tejido mamario.