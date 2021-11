Los mayores de 60 años sin vacunar tienen una tasa de muerte 25 veces superior a los vacunados

En la franja de 30 a 59 años apenas hay contraste en las defunciones. No obstante, siguen muriendo más quienes no han recibido ningún pinchazo . Su tasa es de 0,1; en aquellos que han completado la pauta se reduce a cero.

El número se incrementa exponencialmente en los hospitales entre los 30 y 59 años. El medidor de hospitalizaciones entre no vacunados es nueve veces superior: unas 3,9 por 0,4 en inoculados. La tasa de ingresos en UCI es de 0,6 en los que no cuentan con los pinchazos; cae a cero en aquellos que sí.

Los jóvenes de 30 a 12 años, tanto inoculados como no, registran una tasa de fallecimientos de cero. Es importante recordar que son los menos vulnerables. Sin embargo, no están libres de terminar en un hospital. El indicador de hospitalizaciones es 14 veces superior en los que no cuentan con la profilaxis: 1,4 por un 0,1 en vacunados. En UCI, los que no han recibido el medicamento sufren 0,1 ingresos. Dicho valor se reduce a cero en los que sí.