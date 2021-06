La mayoría de comunidades a favor de vacunar a los turistas nacionales que estén en su territorio en verano

La mayoría de los españoles llevan días haciendo cálculos para ver cuando les tocará vacunarse y poder cerrar los planes o esperar. Si no han recibido la primera dosis o la segunda y están de vacaciones en otra comunidad distinta de la que residen habitualmente ¿qué va a pasar? Ahora, la mayoría de comunidades se lo plantea, y otras no lo ven claro alegando que no saben si habrá vacunas suficientes si tienen que inmunizar a los turistas.