Naya Faro, médica de infecciosos, 31 años: “Tengo a pacientes graves más jóvenes que yo y eso impresiona”

Con la vacunación, se dibuja un nuevo perfil de paciente covid, mucho más rejuvenecido . “Ha cambiado radicalmente. Ahora, el paciente estándar está entre los 45 y los 67 años. Es gente que no se ha vacunado aún o que solo tiene la primera dosis puesta”, apunta. Sin embargo, las UCIS se siguen llenando, señala. “La diferencia es que son estancias más cortas y no suelen acabar en fallecimiento , aunque el riesgo está ahí. No conocemos aún tanto de esta enfermedad como para saber quién va a salir bien y quien no”, advierte.

El levantamiento de las restricciones y las imágenes de descontrol no hacen más que fomentar el escenario que, cada día, se vive en la planta covid. “Gente de 20, o de 30 que no se ha independizado, que contagia a los padres de 40 ó 50 que son los terminan en la UCI ”, apunta. Lejos de demonizar o criticar, dice la especialista, es cuestión de probabilidad. “Independientemente, de que hagan las cosas bien o mal, los jóvenes tienen un circulo social más amplio: amigos, universidad, trabajo… Por tanto, si uno tiene mas posibilidades de contagiarse, tiene que tener también mas responsabilidad”, reclama.

“Ha habido momentos en los que al llegar a casa he dicho: no vuelvo mañana. Pero me ha durado poco”, sonríe. Al día siguiente ha vuelto al hospital, como tantos otros sanitarios. Esta joven médica hace un llamamiento a la responsabilidad y la esperanza. “Llegará el momento en que podamos a volver a abrazarnos, a besarnos, a estar juntos. Y será pronto”, insiste. Pero hasta ese momento, no debemos relajarnos. La batalla continúa.