Un médico canario alerta del peligro de los antivacunas a petición de uno de sus pacientes en UCI: "no todo vale"

"Antes de sedarlo me hizo prometer que haría este vídeo para transmitir que se vacunen. Él me dijo que no se había vacunado por temor, por miedo, por lo que escuchaba y veía en los medios de comunicación y redes sociales... y que lamentaba no haberlo hecho a ahora que se ha visto enfermo y ha llegado este momento", añade.