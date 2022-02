Investigan a un médico negacionista tras la muerte de un bebé en un parto en casa: "Esto venía de lejos"

También ha señalado que han hablado con Ruiz-Valdepeñas "hace unos minutos" y que no ha querido aportar ninguna información de palabra. " Nos ha dicho que remitirá toda la información de lo sucedido por escrito al presidente del Colegio de Médicos de Baleares ". Tras intentar localizar a Ruiz-Valdepeñas desde mediados de la semana pasada, no ha sido hasta este lunes cuando han conseguido hablar con él "unos minutos".

"Durante este tiempo, el hospital de Formentera le suspendió de empleo y sueldos y hay constancia de que no ha ejercido la profesión en ningún centro público de las Islas pero desconocemos si ha tratado partos en viviendas como él mismo ha asegurado a algún medio de comunicación. Sabemos que ha interpuesto un recurso en el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma porque no estaba de acuerdo con la sentencia, pero a día de hoy, este recurso no interfiere en la suspensión de la colegiación y por lo tanto no puede trabajar", apunta Recasens.