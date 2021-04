Médicos madrileños denuncian el abandono de la Atención Primaria: "Atendemos hasta 100 pacientes al día"

Una situación desbordante con consecuencias. "Lo estamos pagando los médicos a nivel psicológico. Son muchos los compañeros que a lo largo del último año han tenido que pedir ayuda, psicoterapia o asistencia psiquiátrica. Profesionales que tienen secuelas físicas y psicológicas que probablemente duren varios años, si no de por vida", denuncia esta doctora.

"Pero además", sigue, " lo están pagando de una forma muy injusta los pacientes, que se sienten desatendidos . No abandonados, porque los médicos seguimos teniendo la misma motivación y les queremos ayudar, pero no damos abasto" asegura. "Y de verdad que cada día llegamos pronto, nos vamos tarde, hacemos todo lo que podemos, y aún así la sensación con la que te vas a casa es mala ". lamenta.

De 16 médicos que debía haber en este centro solo hay cinco presenciales y dos haciendo visitas por teléfono, asegura la doctora Pérez. "Y hemos llegado a estar menos, tan solo dos. Uno en turno de mañana y otro en turno de tarde", aclara. "Esos días yo no sabía si tenía contracturas, coronavirus o depresión". "No podemos seguir así, ya no sabemos qué más hacer", dice desanimada.