La repentinitis no existe. No es una enfermedad, no es un accidente vascular, ni es una afección coronaria. Es un invento de los negacionistas de las vacunas para viralizar el enésimo bulo sobre las profilaxis contra la covid. Así de contundentes son los expertos respecto a la última mentira que circula en redes sociales sobre que las vacunas de ARNm causan muerte súbita.