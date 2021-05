Los médicos gallegos recibirán un plus si aumentan la presencialidad en las consultas y reducen las demoras

Hace unos días un mensaje entraba en la bandeja de correo electrónico de todos los médicos de atención primaria de Galicia. En él, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) les explicaba qué criterios debían cumplir si a partir de este mes de mayo querían cobrar un plus mensual en sus nóminas. Entre las instrucciones figuraban dos aspectos: el 60% de las consultas, como mínimo, debían ser presenciales y, además, la atención a los pacientes no debía demorarse más allá de cuatro días .

A través de este plus, el llamado complemento de productividad variable, el Sergas pretende incentivar a los médicos de familia para recuperar la presencialidad perdida en los centros de salud desde el inicio de la pandemia. También se intenta reducir los tiempos de espera para acceder a las consultas y que, en algunos centros médicos, sobrepasan los diez días . Una situación que indigna a los pacientes y que los médicos achacan, sobre todo, al mal funcionamiento del sistema de gestión de citas .

¿Esto mejorará la calidad sanitaria?

¿Es mejor el médico que tiene un 60% de consultas presenciales que aquel que tiene un 40%? Eso es lo que se pregunta Jesús Sueiro, portavoz de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC). “Si me dices que un médico tiene un 80% de presencialidad y cuatro días de espera, yo no sé si ese médico trabaja bien o trabaja mal. Igual ha estado atendiendo consultas innecesarias y tiene una demora de cuatro días para una consulta que debería haber visto en el día”, sostiene este médico de familia.

Sueiro defiende que estos porcentajes no van a suponer una mejora en la calidad de la atención sanitaria. “Lo que tenemos que marcar son criterios, establecer qué personas se tienen que beneficiar de una consulta médica porque realmente lo necesitan. La consulta tiene que ser un acto que aporte valor a un ciudadano que tenga un problema de salud y que el médico pueda aportarle algo. Para hacer un informe, una receta o comentar unos análisis… No hace falta estar delante”, manifiesta. Para Sueiro, ese tipo de consultas, más ‘burocráticas’, podrían atenderse a través de profesionales que no tienen por qué ser especialistas en medicina.