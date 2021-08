Merchi consigue los 80.000 euros para tratar en Corea del Sur su atrofia muscular: ''Todavía me cuesta creerlo''

En España y en Galicia se tratan casos de atrofia medular espinal, pero Merchi nos cuenta que el suyo es diferente : ''Estoy entre el 2% de personas que sufre AME debido a otra variante genética que no está causada por el gen 5Q, que la causa en el 98% restante''. Por este motivo, cuenta haber encontrado una terapia aprobada por las autoridades coreanas para una variante rara que todavía no está autorizada en Europa. Sólo desea que, en caso de salir todo bien, se establezcan vías a través de las administraciones para que la terapia pueda llegar aquí cuanto antes, ''algo que tardaría entre 15 y 20 años''.

Acababa de empezar el mes de agosto cuando Merchi decidía poner en marcha la campaña de recaudación: ''Ante la respuesta de que Corea es un país que no tiene convenios con la Unión Europea y que por el momento no es posible hacer aquí el tratamiento, necesitaba agarrarme a esa solución y por eso optamos por este llamamiento''. La respuesta no ha tardado, y a Merchi aún le cuesta asimilarlo.