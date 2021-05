Jordi Vila, microbiólogo: "Las vacunas son efectivas contra las variantes del coronavirus"

Respuesta: Parece que, para la británica, la mayoría de vacunas son eficaces y neutralizan el virus. Hay otras variantes para las que la vacuna no es tan efectiva, pesto no significa que no sea efectiva del todo, sino que disminuye el porcentaje de efectividad sin llegar nunca al 0%. Quizá pueden bajar hasta el 70%, por ejemplo. No hay ninguna variante a día de hoy con la que la vacuna pierda totalmente su eficacia.