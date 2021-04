El miedo a Rusia y a China, argumento de las farmacéuticas para no liberar las patentes de la vacuna

Por todo ello, cada vez hay más voces que apuestan por liberar las patentes de forma que aumente la producción y haya dosis disponibles para toda la población mundial. Entre estas tesis se ha colado la de la Administración Biden. Por primera vez el Gobierno de Estados Unidos ha abierto la puerta a tal posibilidad y ello no ha gustado nada a las farmacéuticas. El argumento de las compañías, tal y como publica Financial Times , es que si eliminan temporalmente las patentes, la tecnología del ARN mensajero podría caer en manos de Rusia y China . Una tecnología que, explican los fabricantes, en un futuro puede usarse para desarrollar otras vacunas, terapias contra el cáncer o enfermedades cardíacas.

Voces a favor de la suspensión de las patentes

No ven ningún problema en ello, organizaciones como Médicos Sin Fronteras o Salud por Derecho que solicitan la suspensión inmediata de propiedad intelectual de las vacunas. "En un contexto de evidente tensión entre la fabricación de vacunas y la demanda de estas, suspender las patentes daría entrada a más fabricantes y permitiría aumentar la producción", aseguran.

La postura de Estados Unidos con Biden

Con Donald Trump Estados unidos también se oponía a liberar la propiedad de las vacunas, aunque con la llegada de Joe Biden la situación ha cambiado. El Gobierno demócrata ha comenzado a revisar la negativa estadounidense y, aunque todavía no ha tomado ninguna decisión, Katherine Tai, la Representante de Comercio Exterior del país, ya ha apuntado que tanto el Gobierno como el sector privado deben estar a la altura del espíritu del acuerdo de Marrakech, el acuerdo por el que se estableció la Organización Mundial del Comercio, que recoge la posibilidad de una exención de patentes aplicada en 2001 para luchar contra el SIDA.

Los partidarios de mantener la propiedad intelectual

El discurso de Katherine Tai en la OMC no gustó nada a las empresas farmacéuticas, más partidarias de voces como Canadá, Noruega, la Unión Europea o el Reino Unido, que argumentan que la propiedad intelectual es necesaria para incentivar la investigación y los tratamientos médicos, y que el acceso equitativo se puede lograr a través de acuerdos e iniciativas como Covax, el proyecto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para suministrar vacunas a los países más necesitados. Una iniciativa que garantiza la vacunación a dos o más velocidades. España o buena parte de Europa alcanzarán la inmunidad comunitaria este año, aunque los países sin recursos no lo harán hasta 2023, y "la economía mundial no se va a recuperar hasta que estemos todos protegidos", recuerdan desde Médicos Sin Fronteras.