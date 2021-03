Revilla, cazado por un micro: "Madrid va a ser una bomba dentro de 15 o 20 días"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla hacía entrega esta mañana de nuevo material y vestuario a la Agrupación de Protección Civil de Reinosa. Un breve acto institucional que no ha captado tanto la atención como sí lo han hecho las palabras pronunciadas en el corrillo posterior .

Nos ponemos en situación. El presidente cántabro se encontraba charlando con varios consejeros y un vecino de la zona invitado por él. Revilla, en tono preocupado, aseguraba que " Madrid va a ser una bomba dentro de quince o veinte días" , a lo que uno de los allí congregados asentía al contar que el pasado sábado fue a cenar a la madrileña calle Ponzano y "la mitad no llevaban mascarilla" .

En el corrillo se continúa denunciando lo que sucede en Madrid. "El problema no son ellos", decían refiriéndose a los que no se ponen la mascarilla. "El problema es que los que mueren son los contagiados por ellos, los abuelos, etc".