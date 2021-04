Taiwán, el país en el que solo han muerto 11 personas de covid y sin hacer confinamientos

Unas cifras asombrosas para una nación donde además, las autoridades nunca han impuesto un confinamiento . Con una de las tasas de covid-19 per cápita más bajas del mundo, ha recibido numerosos elogios por su gestión de la crisis.

Taiwán reacciona rápido

Combinación de medidas: clave del éxito

Las intervenciones basadas en casos no previnieron de forma importante la transmisión de una persona a otra, pero lograron reducir la transmisión de esos casos secundarios a una tercera o cuarta persona , siempre que los contactos cercanos estuvieran en cuarentena.

Dicen los autores del estudio que una razón importante por la que las intervenciones basadas en la población son relativamente más efectivas que las intervenciones basadas en casos es el papel de la transmisión presintomática; casi la mitad de las transmisiones pueden ocurrir antes de que una persona presente síntomas, lo que crea desafíos para el rastreo oportuno de los contactos y la cuarentena de los contactos de alto riesgo. Por el contrario, las medidas basadas en la población, incluido el uso de máscaras faciales, el distanciamiento físico y la evitación de multitudes, reuniones y espacios interiores no esenciales, se pueden aplicar ampliamente independientemente de saber qué individuos corren un alto riesgo .

Taiwán es una nación insular con la capacidad de controlar la introducción de nuevos casos a través del control fronterizo, y los autores reconocen que los hallazgos de este estudio pueden no ser totalmente aplicables a otros países .

Los autores concluyen que el rastreo intensivo de contactos no es posible cuando los sistemas de salud pública están abrumados . Esto nunca sucedió en Taiwán debido al éxito de sus estrategias , pero sí tuvo lugar, por ejemplo, en España, que vivió una dañina tercera ola de covid-19.

Taiwán: un oasis en mitad de la pandemia

Si no fuera por los controles de tempertaura, la desinfección de manos y el uso de mascarillas en muchos lugares públicos (aunque no en las escuelas), no se notaría que el virus existe en Taiwán. Bueno, y por las restricciones para realizar vuelos internacionales.