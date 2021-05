Los MIR se manifiestan frente a Sanidad y exigen la dimisión de la ministra por cambiar el sistema de elección de plaza

Exigen la dimisión de la ministra de Sanidad

Bajo cánticos como "Carolina el que no bote", en referencia a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, o " este Ministerio nos lleva al cementerio" , los manifestantes han leído una serie de manifiestos en los que han pedido acabar con el "maltrato" del Ministerio. Además, han realizado una sentada silenciosa para expresar su rechazo.

"Yo tengo amigos que son pareja y con este sistema va a ser imposible saber si les puede tocar en la misma ciudad, hay gente que tiene hijos y no saben si vana a poder trabajar cerca de ellos", aseguraba una de las MIR, que ha acudido a la manifestación. Otros se quejaban de que es un sistema opaco en el que este año tienes que hacer una lista con las plazas que quieres elegir según el número que te ha tocado. " Si por ejemplo yo tengo el 3.245, tengo que hacer una lista de ese número más 500, luego, casi tengo que elaborar una lista con casi 4.000 puestos y esperar a ver cuál te toca. No tiene ningún sentido este sistema", explicaba otra de las MIR.

Hasta ahora, los aspirantes iban de forma presencial al Ministerio por orden de nota e iban eligiendo las plazas que iban quedando vacantes. "Esa es otra, si al final me toca una plaza y un sitio que no quiero lo rechazo y esa plaza se queda vacía , antes otro podía optar a ella", se quejaba otro de los manifestantes concentrados ante el ministerio.

El ministerio apoya el sistema pero promete "más información"

"Vamos a ver cómo va esta primera experiencia. Hay que concentrarse en este cambio de metodología. Entendemos que es más eficiente, equitativo y produce menos costes, ya que no hay que viajar. Necesitamos agilizar el proceso al máximo, ser eficientes, ser justos. El sistema telemático se tendría que haber implementado desde hace años : es más eficiente y eficaz", explicaron fuentes del Ministerio.

El Ministerio sí rechaza, no obstante, que este sistema vaya a producir plazas no adjudicadas, tal y como han advertido algunas comunidades autónomas. "Hay un 2,1 por ciento de abandono de plazas cada año. Creemos que no es un problema de método, con el sistema presencial pasa lo mismo", aseguraron estas fuentes.