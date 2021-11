Moderna prevé una "caída sustancial" en la eficacia de las vacunas frente a ómicron: "Esto no va a ser bueno"

Stéphane Bancel se ha pronunciado con pesismismo en una entrevista en Financial Times: "No hay posibilidad, pienso, de que la efectividad siga en el mismo nivel que hemos tenido con delta. Creo que va a haber una caída sustancial. No sé cuánto porque tenemos que esperar a los datos. Pero todos los científicos con los que he hablado dicen 'esto no va a ser bueno'".