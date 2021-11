Los motivos de quienes no se vacunan: la mitad piensa que "puede tener riesgos" para su salud

Una de cada cinco personas que no se vacuna contra la covid alega que "no cree en las vacunas" (21%)

La mitad de los que no se vacunan (51%) se niegan porque consideran que "puede tener riesgos" para su salud

Aumentan las dudas sobre su eficacia: en mayo, sólo las tenía un 1% de los que no se querían vacunar, ahora un 36%

Son unos 4 millones de personas. El 10,8% de la población diana, es decir, de la población susceptible de vacunarse en España, que son todos los mayores de 12 años. Esos 4 millones de personas no se han vacunado todavía. No porque no puedan, sino porque no quieren.

Saber los motivos es clave para actuar en consecuencia, aunque cada vez parece más claro que si no se han vacunado ya, es difícil que lo hagan. Sanidad está apostando más, de hecho, por las terceras dosis para quienes sí lo han hecho que por tratar de enganchar a los no vacunados, para contener el aumento de la incidencia. En cualquier caso, la pregunta sigue abierta: ¿Por qué no se vacunan?

Para tratar de responder a ella, el Instituto de Salud Carlos III puso en marcha, hace ya año y medio, una encuesta a las personas no vacunadas. Forma parte del estudio COSMO-SPAIN sobre comportamientos y actitudes de la población relacionados con la covid. Y arroja pistas importantes sobre cuáles son sus motivos. Los últimos datos disponibles corresponden al mes de octubre. Y son muy elocuentes.

Hay que tener en cuenta, además, que las respuestas van cambiando según van pasando los meses. En las próximas semanas saldrán nuevos datos sobre esta encuesta. En ellos se verá si el inicio de esta sexta ola de covid está teniendo, o no, algún efecto entre los no vacunados.

La gran mayoría, ahora, dispuestos a vacunarse

La pregunta realizada a los no vacunados es muy clara: “Si mañana mismo te propusieran vacunarte contra la COVID-19, ¿te vacunarías?”. Llama la atención que la gran mayoría responde que sí, sin dudarlo.

El 94% de los encuestados no vacunados responden que sí , se decantan por la opción: “Me vacunaría seguro”

, se decantan por la opción: “Me vacunaría seguro” Un 5% de los no vacunados se reafirman en su decisión de no hacerlo , decantándose por la opción: “No me vacunaría”

, decantándose por la opción: “No me vacunaría” Un 1% de los que no se han vacunado todavía se muestra “indeciso”

Estos son los porcentajes correspondientes a la encuesta de octubre. Pero si miramos atrás, es interesante ver cómo ha ido evolucionando la situación.

Desconfianza inicial hacia las vacunas

Hace un año, en noviembre de 2020, sólo estaba dispuesto a vacunarse el 39% de los encuestados. La pregunta, en esas fechas, era distinta a la de hoy: “Si mañana mismo estuviese disponible una vacuna contra la COVID19 ¿Se la pondría?”. Casi el mismo porcentaje de los que decían que sí respondía que no (un 38%). Y otro 23% se mostraba indeciso. ¿Por qué?

En noviembre de 2020 aún no había vacunas en el mercado, y había muchas dudas acerca de su eficacia y de sus hipotéticos riesgos. Ello queda reflejado en las repuestas de los encuestados. Pero detrás de la negativa a vacunarse estaba, sobre todo, la desconfianza hacia las primeras vacunas (Pfizer y Moderna), al ser de ARN y muy novedosas. Casi la mitad de los que se negaban a vacunarse alegaban que “nunca” se podrían “la primera vacuna que salga”.

En enero de este año, en cambio, cuando las vacunas ya habían comenzado a inocularse en España, el porcentaje de personas reacias a vacunarse cayó en picado: al 14%. De noviembre a enero, las personas dispuestas a vacunarse pasaron del 39% al 72%. Y desde entonces, no han hecho más que crecer con el paso de los meses, hasta llegar a ese 94% actual de no vacunados que está dispuesto a vacunarse.

Lo que llama la atención es que los motivos para no vacunarse de ese 5% que sigue negándose, todavía, son muy parecidos a los de hace un año. Ya no hay tanta desconfianza hacia estas primeras vacunas, pero sí dudas sobre su eficacia o sobre los riesgos para la salud que puede implicar vacunarse.

Motivos para no vacunarse: los riesgos y la eficacia

El principal motivo para no vacunarse, actualmente, es que “puede tener riesgos para mi salud”. Es lo que responde el 51% de los no vacunados. ¿El segundo motivo? “Creo que no será eficaz” la vacuna (36%).

Llama la atención que las dudas acerca de estas dos cosas, los riesgos y la eficacia de las vacunas, han aumentado con respecto a los meses anteriores. Sobre todo, ha aumentado mucho el porcentaje de quienes muestran dudas sobre la eficacia de las vacunas.

Hace seis meses, en mayo, sólo un 1% de los que no se querían vacunar decía que creía que la vacuna “no será eficaz”. Ahora lo piensa un 36%: 1 de cada 3. En cambio, el porcentaje de quienes no se vacunan porque consideran que puede tener riesgos para su salud se mantiene estable desde hace meses, en torno al 50%. La mitad de los que no se vacunan, no se vacunan por eso.

Los siguientes motivos para no vacunarse son la “falta de información para decidir” (un 31%), y preferir esperar más tiempo para hacerlo (un 33%). Pero quienes alegan ambos motivos cada vez son menos, con el paso de los meses.

¿Antivacunas? Uno de cada cinco

Con el paso del tiempo han ido aumentando, sin embargo, los que no se vacunan por alguno de estos motivos:

“No creo en las vacunas”: de un 6% en marzo a un 21% en octubre

de un 6% en marzo a un 21% en octubre “Tengo pocas probabilidades de contagiarme”: de un 6% en marzo a un 19% en octubre

de un 6% en marzo a un 19% en octubre “Creo que ya he pasado la covid”: de un 5% en marzo a un 17% en octubre

de un 5% en marzo a un 17% en octubre “No puedo dejar mi trabajo”: de un 5% en marzo a un 11% en octubre

Vemos, por tanto, que sólo 1 de cada 5 personas que no se vacuna, actualmente, es "antivacunas". Y casi el mismo porcentaje decide no hacerlo porque, al estar vacunada ya la inmensa mayoría de la gente (el 89,2% de la población diana), creen que el riesgo de contagio es muy bajo.

Perfil del no vacunado

En cuanto al perfil del no vacunado, hace unos días, el último Barómetro del CIS apuntaba cuáles son sus rasgos. Aunque de las respuestas a esta encuesta no sale un perfil muy homogéneo, las diferencias más evidentes están marcadas por su ideología. El 4,6% de los encuestados a nivel nacional declaró no haberse vacunado todavía. Pues bien, entre quienes votaron a Vox ése porcentaje sube al 10,5%. Entre quienes votaron al PSOE, sólo un 2,1% no está vacunado. El porcentaje de no vacunados que se declara “de derechas” es bastante mayor que el que se declara “de izquierdas”.

Por lo demás, la encuesta del CIS muestra que los que han optado por no vacunarse todavía son, en su mayoría, jóvenes (de 25 a 44 años); que hay algo más de hombres que de mujeres; que viven casi por igual en zonas rurales y urbanas; que son de distintas clases sociales (la mayoría se consideran de clase media); que son mayoría quienes declaran tener la formación profesional, muchos más que quienes no tienen estudios o tienen estudios superiores.