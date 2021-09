Muere Olatz Vázquez, la periodista que relató su lucha diaria contra un cáncer gástrico

Imágenes crudas, pero que la joven ha querido mostrar para dar visibilidad a su enfermedad, según confesó a NIUS el año pasado . Sus autorretratos le ayudaron a aceptar su cuerpo y a quererlo: "Me apetecía transmitirlo, el cáncer es una mierda y no tiene nada de positivo", decía entonces a nuestro diario. Un cáncer que en su caso se le diagnosticó con dos meses de retraso por culpa del colapso sanitario provocado por el coronavirus.

El 19 de agosto, Olatz volvía a las redes para compartir su última publicación. Explicaba lo duro que estaba siendo para ella asimilar su deterioro. " He perdido kilos, aspecto e independencia. Siento deciros que he perdido a la Olatz que era" , lamentaba.

La joven comunicadora relataba su calvario, casi un mes de ingreso con "complicaciones" que no le habían permitido "remontar". "La enfermedad, que me acompaña ha hecho de la suyas cuando yo más más débil estaba. Me he convertido en una persona totalmente dependiente de los míos, ya que vivo 24/7 conectada a alimentación parententeal y una vía nasogástrica, que es lo que me hace estar hoy aquí", escribía.