El 60% de las mujeres que necesita ayuda de salud mental no la pide por vergüenza a quejarse

Las mujeres están sufriendo de manera particular el incremento de problemas de salud mental detectado entre la población española a raíz de la pandemia. Sin embargo, la mayoría nunca llega a pedir ayuda. Alegan dos razones fundamentales. Dicen sentir vergüenza por no saber salir adelante sin ayuda. También culpa por pensar que no tienen derecho a quejarse porque hay situaciones peores. Seis de cada 10 de esas mujeres no han pedido ayuda profesional a pesar de que perciben que lo necesitan.