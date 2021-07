El mundo se divide en dos con la variante delta: la mortalidad se dispara en los países pobres sin vacunas

El caso de Reino Unido (con un 99% de la variante delta en las muestras secuenciadas) y España (con un 82%) es revelador. Ambos países sufren ahora mismo una fuerte ola de contagios pero no así de muertes, gracias a tener un alto porcentaje de población vacunada (los dos tienen al 50% de sus ciudadanos con las dos dosis puestas).

Mientras Reino Unido tiene una incidencia acumulada (IA) de casos por cada 100.000 habitantes a 14 días de casi 700 y España de 600, el número de fallecidos no supera actualmente los 50 en Reino Unido ni la veintena en nuestro país. Según estimaciones que recoge el Financial Times, con la actual tasa de contagios en Reino Unido -40.000 nuevos casos de covid al día-, se habrían producido unas 800 muertes diarias de no haber vacunado a la población.