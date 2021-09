Nalaia, la bebé que tuvo que nacer a las 26 semanas de gestación por el covid grave de su madre

Los bebés nacidos prematuramente de madres con covid grave tienen más riesgo de sufrir complicaciones que un bebé a término

Sacarles del cuerpo de la madre antes de que termine el embarazo puede provocarles secuelas

La madre de Nalaia no estaba vacunada: "Nadie me lo ofreció ni se me informó de ello"

Con solamente 26 años Elena ha tenido covid, ha sido madre y ha estado a punto de morir. Y con solamente 26 semanas Nalaia ha nacido y ha estado al borde de la muerte. Son madre e hija y la culpa de que les haya pasado todo esto -en el plazo de un mes- es del coronavirus. La pequeña sigue ingresada en el mismo hospital en el que la han ayudado a salir adelante, el Gregorio Marañón de Madrid, y aún le queda mucho por luchar. La madre ya ha sido dad de alta, pero pasar la covid embarazada, y todo lo que eso ha provocado, es algo que le costará superar.

Las sociedades científicas y las autoridades llevan todo el verano advirtiendo a las embarazadas de que se vacunen, e incluso han salido a la luz casos de madres gestantes muertas antes y después del parto, de algunas otras que se salvan y se convierten en madres. Pero se ha hablado menos de sus bebés, en su mayoría nacidos antes de tiempo para salvar su vida y la de su madre. Nalaia era un embrión y feto normal hasta que su madre se contagió de covid. Y ahora es una prematura extrema, con todo lo que eso conlleva.

Por eso Elena Luwengo Kinayemako cuenta su caso y se presta a contarlo a quien le pregunte, en los medios de comunicación que haga falta, "para que si alguna futura mamá está dudando si vacunarse contra la covid, que lo haga. Para que no tenga que pasar lo que he pasado yo", dice. "Mi madre me lo decía todo el rato: cuídate, hija, cuídate. Y yo la tranquilizaba. Me he pasado el embarazo en casa, sin ir ni a trabajar", cuenta la recién estrenada mamá.

Pero nadie le informó sobre si debía vacunarse contra la covid, ni a ella se le ocurrió preguntarlo. "Me contaron las vacunas que se ponen en el embarazo, las pruebas y tratamientos que me iban a hacer... Tuve mis revisiones de la semana 12, la 20... y justo unos días antes de contagiarme la matrona, en el curso de preparación al parto virtual, nos comentó que hay un tipo de vacunas contra la covid aptas para embarazadas... pero sin aconsejarnos si debíamos ponérnosla o no", recuerda. Si hubiera sabido lo que sabe ahora, se la habría puesto.

La madre al borde de la muerte por la covid

"Es que la covid te coge y no sabes cómo va a ir", reconoce. "Yo pensaba que lo pasaría normal, en casa. Y no. Casi me muero, y mi hija aguantó hasta la semana 26, pero si me llega a suceder antes, lo mismo no estaría aquí", explica, haciendo referencia a que los embriones de menos de 26 semanas de gestación tienen muy difícil la suprevivencia. Y ella, Elena, tampoco lo tuvo fácil. Ya la neumonía propia del coronavirus le puso las cosas difíciles, pero pudo mantenerse ingresada fuera de la UCI.

Sin embargo, una de las complicaciones de la covid son problemas en la coagulación de la sangre, y eso le provocó una hemorragia interna tras la cesárea que casi la mata. Fueron unas horas de infarto en el Gregorio Marañón. "Con las embarazadas tenemos un protocolo concreto... a muchas no se las puede pronar (colocarlas boca abajo) por la gestación, y vamos aguantándolas hasta que los neonatólogos nos dicen que el bebé es viable. Entonces sacamos al muchacho o la muchacha y lo cierto es que muchas embarazadas evolucionan bien en nuestra UCI", explica el jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital madrileño, José Eugenio Guerrero.

La quinta ola, para él, ha sido la de los no vacunados, entre ellos las mujeres embarazadas: "No hemos tenido ninguna ingresada en la UCI que estuviera vacunada, y de todos los que hemos tenido que tratar en intensivos esta oleada el 85% estaban sin inmunizar". Por eso se declara muy pro vacunas y pide a todas las mujeres gestantes que se pinchen sus dosis.

Lo cierto es que Elena no acabó en la UCI por la covid, sino por la hemorragia interna que sufrió después, pero que está íntimamente relacionada con la infección. "Es una complicación posible de la covid, una coagulopatía derivada de la infección. Hubo que intervenirla de urgencia y ahora tiene una recuperación complicada", explica su ginecóloga, Mar Muñoz. "Por eso nosotros recomendamos encarecidamente a todas nuestras pacientes que se vacunen", insiste la especialista.

Nalaia, prematura extrema y en riesgo

Una idea en la que coincide Elena. "Yo no me vacuné no porque no quisiera sino porque ni siquiera se me ofreció, fue a principios de julio y creo que no se estaba recomendando como ahora", se lamenta. "Pero si lo hubiera sabido claro que me habría vacunado. Por mí y por la nena", cuenta.

Nalaia ha nacido luchando, y tendrá que seguir haciéndolo. Sus órganos estaban sin formar apenas, inmaduros, cuando tuvo que nacer. La niña nació con apenas 600 gramos, y en un mes pesa un kilo con setecientos gramos. "Hemos tenido suerte", llega a plantearse Elena, "porque Nalaia evoluciona". Eso sí, necesitará seguimiento médico hasta los seis años de edad por múltiples especialidades. "No solamente la vigilamos nosotros, los neonatólogos, sino neuropediatría y muchas más ramas médicas, para comprobar que su desarrollo es correcto", explica Isabel Pescador, neonatóloga del hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Una infección estuvo a punto de llevársela, como dice Elena. Pero la niña resiste y evoluciona dentro de lo esperado siendo tan prematura. Aún es pronto para saber si sufrirá alguna secuela a largo plazo, pero Elena y su pareja, Guillermo, celebran cada pequeño avance de la mini luchadora. "Ahora lo vemos todo mejor, creemos que dentro de poco empezará lo bonito", dice el joven, esperanzado.