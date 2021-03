Natalia Verdón, la diseñadora que ha normalizado las estrías tras perder 33 kilos: "Me gusta ser real"

El cambio no empezó por el peso ya que asegura se veía en el espejo y se sentía guapa. El día que decidió modificar sus hábitos llegó cuando tras subir unas escaleras se asfixió. “¿Hasta dónde voy a llegar siendo tan joven? Me impacté yo misma”, reconoce a NIUS Natalia Verdón. Ese gesto la bloqueó, el hecho de sentirse limitada por el físico, o el no poder hacer planes como ir de ruta. Detalles que la llenaron de inseguridades hasta que decidió apostar por su salud.