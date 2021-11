Navarra, País Vasco, Aragón y Baleares aceleran la subida de la incidencia en España

Llegan a triplicar el incremento de 17 que ha sufrido en los últimos siete días la incidencia nacional. Por el momento es inferior al registrado en anteriores olas. " Es posible que esta situación no sea parecida a las del pasado . En las otras subía rápidamente, esta no lo está haciendo", explica a NIUS el vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiológica, Óscar Zurriaga.

Por delante vienen fechas complicadas : Black Friday, puente de la Constitución y Navidades. Esta fue la tríada que originó la explosión de infecciones de la tercera ola. Acabó con más de un millón de contagios y casi 20.000 muertos por el virus. El escenario no es el mismo. Por entonces no había vacunas aprobadas, ahora España ha vacunado al 78% de su población con pauta completa.

"Casi todos los pacientes en UCI no están vacunados, según analizamos. De los nueve que ingresaron en la semana que revisamos ocho no habían recibido la profilaxis. En Murcia un compañero me dijo que todo lo que tenían eran personas sin vacunar", detalla Peiró. Para evitar este problema Zurriaga asevera que la vacunación debe ser uniforme: "Si el 10% de los que no están inoculados está junto genera focos de contagio".