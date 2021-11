Navarra, País Vasco y Cataluña lideran la subida de contagios, como ocurrió en tres olas anteriores

No es la primera vez. El territorio navarro fue uno de los más afectados al comienzo de la segunda ola —hace un año—, así como de la cuarta y quinta —primavera y verano de este año—. A Euskadi le sucedió con la cuarta y la quinta. Cataluña sufrió más con la segunda y la quinta. Con el nuevo semáforo —aún no aprobado— las tres estarían en un escalón inferior de riesgo.

"Prácticamente toda Europa lo utiliza, España no debe quedarse al margen", prosigue Almirante. En países del entorno el certificado es obligatorio. Francia lo exige para hostelería y otras actividades desde verano. Italia ha ido más allá y lo solicita para trabajar. Uno de los últimos en aprobarlo ha sido Países Bajos, ante el repunte de infecciones que atraviesa. "En realidad protege a quien no está vacunado, es para que no acudan a sitios donde se puedan infectar", asevera Almirante. Las cifras son claras, reflejan que las personas sin vacunar hospitalizan más que aquellas que sí lo están. Como dato, el doctor del Vall d’Hebron dice que el 70% de sus ingresados no había recibido la profilaxis.