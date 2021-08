La Justicia de Navarra autoriza prorrogar el toque de queda de los fines de semana hasta el 19 de agosto

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha autorizado prorrogar hasta el 19 de agosto del toque de queda vigente en la Comunidad Foral para los municipios en riesgo por covid-19 durante los fines de semana, festivos y en las fechas y vísperas en las que se hubieran celebrado las fiestas patronales. En su auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN considera que la restricción a la movilidad nocturna es una medida necesaria, además de "idónea" y "eficaz" , para proteger la salud de las personas, vacunadas y no vacunadas.

Para el TSJN, la restricción de la movilidad nocturna "es necesaria dada la gravedad de la situación con un ritmo de contagios que colocan a las poblaciones en las que se establece en riesgo extremo y puesto que el adelanto del cierre de locales de hostelería a la 01:00 horas, medida que también incide en el ocio nocturno acordado por Orden Foral 22/2021 y prorrogada por la Orden Foral 24/2021, 26/2021 y 27/2021 no ha sido suficiente todavía para controlar la expansión del virus en las localidades para las que se propone".

Al respecto, la Sala recuerda, al igual que en las dos resoluciones anteriores a esta prórroga, que la medida se considera "proporcionada" porque se adopta "en el mínimo imprescindible para reducir la cadena de contagios, toda vez que no impide la movilidad de forma absoluta, ya que existen varias excepciones a dicha limitación y no se extiende a toda la Comunidad foral, sino que es aplicable únicamente en los municipios en riesgo y no se aplica todos los días de la semana".