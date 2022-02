Negativo en antígenos pero a tope de anticuerpos: "¿He pasado la covid?, ¿me tengo que vacunar?"

Los test de anticuerpos se realizan mediante análisis de sangre

La IgM, que indica la infección en ese momento, la IgG, indica infección pasada

"Si no hay constancia de haber pasado el covid y te has puesto la vacuna hace más de seis meses, la recomendación es administrar la tercera dosis", dice López Hoyos

La familia de Eduardo acaba de pasar la covid, su mujer y sus hijos de 9 y 12 años. Él tuvo el primer día dolor de cabeza y todos se hicieron el test de antígenos en casa. Resultado: negativo para Eduardo y positivo para el resto. Así que, decidieron que él se aislaba. Pasó toda la semana. Se encontraba bien, y excepto ese dolor de cabeza del primer día, no ha tenido más síntomas y pensaron que se había salvado. "Di negativo tres veces durante la semana y parece que era el único que me había librado".

El problema es que la semana que viene tiene hora para ponerse la tercera dosis de vacuna y además, por su trabajo, tiene que viajar. Eduardo cree que le pedirán el certificado covid que incluya la tercera vacuna en alguno de los países a los que tiene que viajar. Pero él tiene dudas de si de verdad había pasado la enfermedad o no. "Por mucho que me aislara eran tres positivos en casa", dice. Por eso, decidió hacerse un análisis de sangre para determinar si tenía anticuerpos o no o si había pasado la enfermedad.

Test de anticuerpos: IgM e IgG

La única forma de saber si se ha pasado la covid es a través de un test de anticuerpos y se realizan mediante un análisis de sangre. Estos test arrojan dos resultados distintos. Uno de ellos es la IgM, inmunoglobulinas (anticuerpos) que solo están presentes en la fase temprana de la infección y que tras pocas semanas desaparecen. Es indetectable durante los primeros días de infección, por lo que un resultado negativo no indicaría la ausencia de contagio. El otro resultado es el de la IgG, inmunoglobulinas que se presentan en la fase tardía de la enfermedad y que pueden permanecer en el organismo años después.

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) "detectan diferentes tipos de anticuerpos específicos frente al virus". Sin embargo, aclaran que sus resultados no indican "la presencia del virus, sino la respuesta inmunológica del individuo".

La IgG de Eduardo dio 900 de anticuerpos, es a partir de 50 donde ya se considera que tienes inmunidad y que tienes anticuerpos suficientes. Luego Eduardo tenía anticuerpos, y muchos. La IgM dio negativa, eso quiere decir que en estos momentos no tiene la enfermedad. Habló con su médico de cabecera para que le explicara qué hacer en este caso y este le aseguró que ante esos resultados es imposible saber si los anticuerpos que tiene se deben a que ha pasado la enfermedad o si son por la vacuna que se puso hace seis meses. "Cada persona reacciona de manera distinta. Hay gente que un mes después de ponerse la vacuna ya casi no tiene anticuerpos y personas que cinco meses después siguen con un valor altísimo, de más de 2.000, por ejemplo".

No hay que sobrecargar el sistema inmune

¿Entonces, qué hago, me pongo la vacuna? "En principio, no es necesario sobrecargar el sistema inmune, si tienes anticuerpos no sería necesario ponerla, pero si tienes que viajar y hay países que te la piden, puedes ponerla, no pasaría nada", le contestó su médico, que apuntaba a que es raro que teniendo el virus en casa, él haya conseguido librarse ya que la variante ómicron es muy contagiosa.

Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología explica que es cierto que solo con los resultados de IgG es imposible saber si esos anticuerpos son de la vacuna o de haber pasado la enfermedad. Para ello habría que saber más. Cuando enfermamos por covid-19, nuestro sistema inmune actúa frente a todas las proteínas del virus, y genera anticuerpos tanto para la proteína de la nucleocápside (anti-N) como para la de las espículas (anti-S). En cambio, después de la vacuna solo vamos a producir anticuerpos anti-S. Para esto hay que hacer análisis más específicos.

Por eso, incide en que si eres una persona joven y sana que no tienes constancia de haber pasado la enfermedad y te has vacunado hace más de seis meses, las indicaciones son que te pongas la tercera dosis, desde un punto de vista inmunológico. Eso sí, advierte, no es necesario hacer un análisis de sangre para ver si tienes anticuerpos para decidid si hay que vacunarse o no. No hay que enredar más".

En el caso de Eduardo, recomienda que, "como ya sabe que tiene anticuerpos y por lo tanto está inmunizado, aunque no haya constancia de que ha pasado el covid y sea una persona de 45 años sana, no sería necesario ponerse la tercera dosis hasta dentro de unos meses".

La tercera dosis funciona frente a ómicron

Insiste también en que estudios recientes, informan de que la tercera dosis aumenta los anticuerpos y funciona frente a ómicron. El informe ENE-Covid Senior, uno de los más ambiciosos que se han realizado hasta la fecha en España, ha sido presentado al término del Consejo Interterritorial por el director del centro, Cristóbal Belda, que ha detallado que la tercera dosis de la vacuna es también 20 veces mayor con la variante original y 17 con la Delta. "La tercera dosis y la variante ómicron nos han obligado a cambiar el estudio, que responde a la pregunta de cuánto dura la inmunidad de las vacunas”, ha explicado Belda.