No es sólo ómicron: jóvenes y rentas altas disparan los contagios, muy asociados al ocio

La incidencia más alta se registra ahora en la población entre 20 y 40 años, mientras los mayores registran el menor número de contagios

Los datos muestran el importante papel que está jugando el comportamiento social a la hora de contener o disparar los contagios

En las edades con más interacción social, las curvas de contagios de vacunados y no vacunados evolucionan casi en paralelo

Si nos lo dicen hace dos o tres meses, no nos lo creemos. Este miércoles, España batía récord de contagios de covid: 60.041 casos. La subida más alta en la incidencia de toda la pandemia. Más que en la primera ola, que muchos recordarán como la peor pero ya no lo es: será desbancada por esta sexta. ¿Qué hay detrás de esta incidencia más disparada que nunca? ¿Es ómicron la única culpable de estos datos?

La respuesta a esta pregunta es “no”. Y la explicación hay que buscarla en la diferencia de incidencia por edades, por estado de vacunación y por capacidad socioeconómica de los infectados. Si los analizamos, vemos que no es sólo ómicron la que impulsa esta sexta ola, que está desbocada en ciertos grupos de población. La interacción social y las terceras dosis están jugando un papel importante.

Mayor interacción social, mayor incidencia de covid

Empezamos analizando la IA por edades. Según los últimos datos de Sanidad, la mayor incidencia, ahora, ya no está en los menores de 12 años, que han sido el nicho principal del virus durante las últimas semanas. Y el motivo no es que ya se les esté vacunando, porque se empezó hace solo una semana.

No ha dado tiempo a que las vacunas inoculadas hasta ahora tengan algún efecto en la incidencia en estas edades, que sigue siendo alta: en menores de 11 años, está en 957,59 casos por 100.000 habitantes. El motivo de que hayan sido desbancados es la altísima incidencia que registran ahora los jóvenes, la población entre 20 y 40 años.

Por grupos de edad, los de 20 a 29 años registran la mayor IA actualmente: 1180,11 casos por 100.000 habitantes. La curva que vemos en los gráficos de Sanidad casi roza la vertical. El grupo de 30 a 39 años también supera ya en contagios a los más pequeños, con una IA de 1.029,34. Y su curva es muy parecida, casi vertical.

En cambio, la IA apenas sube entre los mayores. Los que superan los 80 años registran la más baja, actualmente: 209,31. Les siguen los de 70 a 79, que tienen una IA de 254,16 casos por 100.000 habitantes.

Lo que indican estos datos es que el aumento de la incidencia también se debe a una mayor interacción social. Los contagios están más disparados en las edades en que hay más vida social. A pesar de estar ya vacunados (o quizá por ello, porque les haya llevado a relajarse más). Los mayores, que salen menos e interaccionan menos socialmente, registran el menor número de contagios. Aunque en su caso, también hay que tener en cuenta que tienen puesta ya la tercera dosis de la vacuna, que protege mejor de ómicron. Eso también estará jugando su papel.

Curvas casi paralelas entre vacunados y no vacunados

Pero esto no es todo. Si miramos ahora cómo está la incidencia de casos de covid entre vacunados y no vacunados, vemos que la conclusión coincide. La diferencia se ve en todas las franjas de edad, la incidencia es menor entre vacunados. Pero si analizamos los datos, de nuevo, por grupos de edad, vemos algo llamativo: la diferencia entre vacunados y no vacunados es enorme en los mayores de 80 y, sobre todo, entre los de 60 a 79 años. En cambio, de 12 a 29 años, y sobre todo de 30 a 59, las curvas de incidencia entre vacunados y no vacunados evolucionan casi en paralelo.

¿Qué significa esto? Que el comportamiento social importa. Y mucho. Los datos de Sanidad muestran, de nuevo, el importante papel que está jugando a la hora de contener o disparar los contagios. La diferencia de casos entre vacunados y no vacunados apenas se nota en las edades con más interacción social: los vacunados se contagian menos, sí, pero no mucho menos. Porque las vacunas, conviene recordar, no evitan el contagio, sólo lo reducen.

A partir de los 60 años, cuando la vida social es menor, hay un abismo entre la curva de contagios de vacunados y no vacunados. Entre los vacunados permanece estable, pero entre los no vacunados se dispara. La diferencia de contagios es abismal: de 136 entre vacunados a 865 en los no vacunados. Hablamos de incidencia media semanal.

Más renta, más vida social, más contagios

Pero esto no es todo. Hay otra variable que también está influyendo en este tsunami de contagios, y en que no golpee a todos por igual: la capacidad socioeconómica. En las zonas donde la renta es mayor, la incidencia también lo es, registran muchos más casos. Donde es menor, la incidencia es más baja. Lo apunta en Twitter el científico del CSIC Saúl Ares, que ha analizado las cifras de contagios por distritos, en la ciudad de Madrid, y advierte de que los datos son muy elocuentes. Se ve muy claro en la tabla que ha compartido en la red social.

“El análisis de la incidencia por distritos de la capital correlaciona perfectamente con los barrios de mayor capacidad socioeconómica. Un claro indicador de que el ocio de quien se lo puede permitir ha sido caldo de cultivo de esta explosión”, afirma Ares. Estos datos reafirman, de nuevo, que el comportamiento social está siendo clave. Lo ha sido en todas las olas, pero con ómicron es más evidente.