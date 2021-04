Nolotil, ibuprofeno, aspirina y otros fármacos tienen más efectos secundarios graves que AstraZeneca

¿Que me duele la garganta y me la veo un poco roja? Me tomo un ibuprofeno. ¿Que me duele mucho, pero mucho, la cabeza? Un Nolotil. ¿Y para la acidez de estómago? Un omeprazol antes de comer. Son medicamentos comunes, que tenemos muy interiorizados como seguros, pero que pueden causar efectos secundarios más graves y más frecuentes que la vacuna de AstraZeneca. Por ejemplo, el uso continuado de aspirina se ha asociado a úlceras en entre 1 y 10 pacientes de cada 100 personas, y a daño cerebral súbito en entre 1 y 10 de cada 1.000. Mientras, el riesgo de padecer un trombo grave de los que se han relacionados con AstraZeneca en entre 1 y 2 por millón de vacunados.