Novavax, la primera vacuna 'tradicional' con la que España quiere inmunizar "en breve" a los escépticos

La quinta vacuna autorizada por la Unión Europea llegará "en breve" a España, aseguran a NIUS fuentes de Sanidad. De hecho, ya está todo preparado para recibir e inocular las primeras dosis de Nuvaxovid elaboradas por la farmacéutica estadounidense Novavax. Dosis que en España se inocularán a personas que "no se han podido vacunar" o que han recibido la vacunación incompleta por alergias a alguno de los componentes de las otras vacunas disponibles o que no se han vacunado todavía por otro tipo de indicaciones médicas.

En todo caso, explica Jaime Jesús Pérez, portavoz de la Asociación Española de Vacunología, entre el escaso porcentaje de personas que no se han inmunizado todavía "no solo habrá escépticos en cuanto a la tecnología empleada con las otras vacunas", sino que directamente "habrá ciudadanos que no tienen interés en vacunarse". Aún así, prosigue, "si consigues que se sumen un 1% o 2% más, eso que has logrado porque, en coberturas vacunales tan altas, es importante sumar aunque sean porcentajes pequeños".