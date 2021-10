Nueva batalla entre Madrid y Sanidad por las mascarillas en los recreos: ¿es hora de quitarlas?

El epidemiólogo y coordinador del Grupo de Trabajo de la Asociación Española de Pediatría, Quique Bassat, muestra una visión distinta. Apunta que España está en una fase de control funcional de la pandemia, con casi un 80% de la población vacunada con pauta completa. "No me parece mal probar, los niños no tienen el riesgo de enfermar igual que los adultos", asevera. Los menores de 12 años registran una incidencia de 54 puntos, a cuatro del riesgo bajo. Es la más alta por edades, pero todavía no están vacunados porque no hay una profilaxis aprobada para ellos.