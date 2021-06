Guía para no perderse con la nueva normativa de mascarillas: dónde hay que llevarla y dónde no

La cuestión a partir del sábado no va a ser si llevar o no mascarilla. La cuestión será dónde llevarla, si en la cara o guardada en el bolsillo . Porque quizás para salir a la calle no hace falta , pero sí si se ha de pasar por una zona concurrida, por ello es obligatorio llevar siempre una encima.

Desde el 26 de junio habrá que mirar bien todas las circunstancias teniendo muy en cuenta una máxima: se podrá prescindir de la mascarilla solo si se está en un espacio abierto y se puede guardar un metro y medio de distancia con los no convivientes, si no, no. Y habrá excepciones. Lo que no está claro todavía es si habrá multas.