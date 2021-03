Nueva prórroga al cierre de fronteras en España: hasta el 30 de abril

El BOE publica hoy lunes una orden de Interior por la que se prorroga hasta el próximo 30 de abril la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la covid-19.

La recomendación del Consejo Europeo de 30 de junio, sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la Unión Europea y el posible levantamiento de dichas limitaciones, estableció un listado de terceros países cuyos residentes quedaban exentos de las restricciones de viaje a la UE , así como un conjunto de categorías específicas de personas también exentas de esas restricciones, independientemente de su lugar de procedencia.

Con la publicación este lunes en el BOE de la nueva normativa de Interior se prorroga hasta el 30 de abril la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión y países asociados Schengen (26 países, de los cuales 22 son Estados miembros de la UE).

Los países que pueden viajar al área Schengen

Terceros países cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la UE a través de las fronteras exteriores (siempre que provengan directamente de estos países, hayan transitado exclusivamente por otros países o hayan realizado únicamente tránsitos internacionales en aeropuertos de países no contemplados en la lista) :