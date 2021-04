Una nueva tecnología, utilizada por el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, minimiza los síntomas del párkinson

Cinco dispositivos implantados

De momento, ya se han implantado cinco dispositivos. Según han informado desde el centro hospitalario, este tratamiento quirúrgico se lleva a cabo cuando el paciente no responde al tratamiento farmacológico de manera adecuada, por lo que no todos los pacientes son candidatos para esta intervención. Asimismo, indican que esta técnica no erradica la enfermedad ni su progresión.