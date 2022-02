Nueva York detecta nuevas variantes de covid en aguas residuales pero no las encuentra en humanos

Investigadores de Estados Unidos afirman haber descubierto una nueva variante de la covid-19 en las aguas residuales de Nueva York . El hallazgo se produjo el pasado mes de enero, y, según explica el New York Times , citando una investigación publicada en la revista Nature, "los fragmentos virales que encontraron en el agua tenían una constelación única de mutaciones que nunca antes se habían informado en pacientes humanos, un signo potencial de una nueva variante no detectada previamente".

Lo cierto es que no es la primera vez que esto ocurre , ya que durante todo un año estas extrañas secuencias o lo que los científicos llaman "linajes crípticos", han aparecido varias veces en las aguas residuales de la ciudad.

Lo curioso del asunto es que estas variantes no se han detectado en humanos. Tampoco hay evidencia de que los linajes, que han estado circulando durante al menos un año sin superar a delta u ómicron, representen un riesgo elevado para la salud de los humanos. Los investigadores, cuyos hallazgos se publicaron el jueves en Nature, aún no tienen idea de dónde provienen, ni han detectado estas variantes entre personas contagiadas .“No hemos encontrado los linajes crípticos en las bases de datos humanas, y hemos buscado por todas partes”, afirma Monica Trujillo, microbióloga del Queensborough Community College y autora del nuevo artículo.

Los propios investigadores están desconcertados: algunos se inclinan por la explicación de que el virus proviene de personas cuyas infecciones no se capturan mediante secuenciación. Pero otros sospechan que las variantes pueden provenir de animales infectados con virus, posiblemente la enorme población de ratas de la ciudad.

Los investigadores han estado tomando muestras de aguas residuales de 14 plantas de tratamiento en la ciudad de Nueva York desde junio de 2020. En enero de 2021 comenzaron a hacer una secuenciación específica de las muestras. Así fue como hallaron fragmentos virales con nuevos patrones de mutaciones en un puñado de plantas de tratamiento. Y encontraron estas variaciones repetidamente en las muestras recogidas, es decir, varias veces cada variante. Por eso la teoría de que son personas cuyas infecciones han escapado a la detección o cuyo virus no se ha secuenciado pierde fuerza.

“Para tener algo en un alcantarillado que estés detectando, necesitas una buena cantidad”, afirma en The New York Times Adam Lauring, virólogo de la Universidad de Michigan, que no participó en la investigación.