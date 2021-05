Nueve de cada diez vacunados repiten con AstraZeneca y rechazan Pfizer en contra del criterio de Sanidad

La EMA recomienda AstraZeneca

Críticas de la comunidad científica

Uno de los responsables de este estudio, el virólogo José Alcamí, reconocía hace unos días a NIUS que no se puede concluir que la pauta AstraZeneca-Pfizer sea mejor que AstraZeneca-AstraZeneca porque no se ha hecho esta comparación. "No hay ninguna ventaja de poner Pfizer ahora mismo, ni desde el punto de vista médico ni científico. ¿Que el día de mañana sale un estudio que dice que hay más inmunogenecidad con la pauta mixta?, pues ahí veremos. De momento, no hay justificación para hacerlo", señalaba.