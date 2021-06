Científicos británicos descubren un tratamiento que salva la vida a uno de cada tres pacientes graves de covid

El medicamento en cuestión, producido por la farmacéutica estadounidense Regeneron y denominado Regen-cov en Estados Unidos, e s una una infusión de anticuerpos a base de dos medicamentos (imdevimab y casirivimab) que se administran juntos por vía intravenosa, en una dosis única, según ha contado la BBC. Son dos tipos de potentes anticuerpos no competitivos y neutralizantes, procedentes de ratones genéticamente modificados para tener un sistema inmunitario humano y de anticuerpos aislados de seres humanos que se han recuperado de covid. El logro es que estos anticuerpos son capaces de neutralizar el virus, en lugar de amortiguar la respuesta inflamatoria del cuerpo ante la enfermedad.

El estudio concluye que el fármaco reduce también la mortalidad de los seronegativos, es decir, de aquellas personas hospitalizadas cuyo sistema inmunológico no ha generado una respuesta de anticuerpos. En estos enfermos, por cada 100 tratados se evitarían seis fallecimientos, según los resultados preliminares del mayor ensayo clínico del mundo, el Recovery, coordinado por investigadores de la Universidad de Oxford (Reino Unido). El coste de su tratamiento, sin embargo, no es nada barato: entre los 1.150 euros y 2.300 euros.



El ensayo demostró que el fármaco no solo reducía significativamente el riesgo de muerte, sino tambén el tiempo de hospitalización (cuatro días de media) y la probabilidad de necesitar un respirador artificial.