El nuevo reto de España: faltan nueve millones de personas por recibir la pauta completa

"Es importante que no haya concentraciones de negacionistas, porque las posibilidades de contagios pueden incrementarse. No creo que puedan generar macrobrotes. El hecho de no estar inoculados incrementa de forma importante las posibilidades de hospitalizar y morir", añade. Sin embargo, pide diferenciar porque hay gente que no se vacuna porque duda. "Es necesario conocer la causa para actuar de forma adecuada".