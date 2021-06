Los nuevos horarios del ocio nocturno y la hostelería por comunidad autónoma

Pero las nuevas normas no han gustado a todas las comunidades. Once autonomías votaban a favor y seis en contra. Se oponían Madrid, Galicia, Andalucía y Murcia, todas ellas gobernadas por el PP, junto al País Vasco y Cataluña. En total, las regiones díscolas aglutinan a más de la mitad de la población española.

Las que apoyan las medidas de Sanidad

Mención específica tiene Baleares . Su consejera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha asegurado que apoya la propuesta de Sanidad, pero que no va a permitir la apertura del ocio nocturno en la región por ahora ya que las Islas Baleares "se juegan mucho" con el inicio de la temporada turística.

Madrid

La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, sostiene que el acuerdo del Consejo Iterterritorial no es de obligado cumplimiento ya que no se ha votado por mayoría, y lo ha tildado de "insensato y perjudicial". Su gobierno ha tachado las propuestas de Sanidad de "inoportunas, teniendo en cuenta el avance de la vacunación", por lo que ha asegurado que seguirá aplicando las medias contempladas en la normativa autonómica", que aún no permite el ocio nocturno pero es bastante laxa.