Un 30% de los nuevos hospitalizados covid en Cantabria tiene vacunación completa

En su intervención en un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y, posteriormente, en declaraciones a los periodistas, Revilla ha vuelto a insistir en que la situación ahora "no es comparable", porque están ingresadas 47 personas frente a las cerca de 500 que ha habido, y cinco están ahora en UCI cuando esa unidad llegó a tener casi medio centenar de hospitalizados.

Sin embargo, ha explicado que los expertos sanitarios de Cantabria le han dicho que "no es oportuno" ahora vacunar a los jóvenes y sí seguir el ritmo actual de vacunación -que llega esta semana al grupo de 30 a 40 años en algunas zonas-, aunque también espera que para ello las vacunas entren en la región "en cantidad".

Revilla sí considera que fue un "poco precipitada" la decisión de permitir ir sin mascarilla en espacios abiertos, y él recomienda que se siga usando porque desprenderse de ella "no es buena cosa".

Asegura que él no se la quita y cree que no obligar a usarla ha hecho que la gente tenga "una especie de optimismo injustificado". "Esto no está arreglado y la mascarilla es muy eficaz y protectora", ha subrayado Revilla.