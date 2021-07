Se disparan a más de 5.000 los contagios en Cataluña pero las hospitalizaciones se mantienen estables

El coronavirus está desbocado en Cataluña. En el último día el Departament de Salut ha notificado 5.067 nuevos casos confirmados por PCR , una cifra de positivos que no se daba desde enero, después de las fiestas navideñas. Además, el resto de indicadores siguen disparados con el riesgo de rebrote rozando los 200 puntos y la velocidad de contagio a 1,54. La buena noticia es que las hospitalizaciones continúan estables, las UCI siguen liberándose y el número de muertos diario apenas crece .

De hecho, el aumento de los contagios todavía no está afectando a los hospitales . En el último día han entrado 15 personas en planta con coronavirus pero 10 pacientes críticos han salido de la UCI. Actualmente hay 473 personas ingresadas y 119 camas de UCI están ocupadas por coronavirus. Unas cifras que si bien siguen siendo altas todavía están muy alejadas de las de los momentos más duros de la tercera ola. Además, el número de fallecidos se mantiene también estable. Ayer no se notificó ninguna muerte por coronavirus y hoy se han notificado tres. En total, ya son 22.268 las personas que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia.

De hecho, el 95% de los pacientes que ingresan en UCI por coronavirus con un diagnostico grave no han recibido la vacuna. Los principales hospitales catalanes alertan que la mayoría de las personas que actualmente están entrando en los hospitales no están protegidas contra el virus, cosa que provoca que no haya un muro de contención a la hora de desarrollar síntomas graves de la enfermedad.