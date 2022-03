Obesidad y sobrepeso afectan ya al 53% en España por el estrés y sedentarismo de la pandemia

S refleja, sobre todo, la relajación o descuido de buenos hábitos de vida elementales , como la práctica regular de ejercicio. Casi la mitad de los encuestados (un 42,6%) reconoce que no realiza ningún tipo de ejercicio físico o le dedica menos de 1 hora a la semana (incluyéndose todas las actividades, como andar a paso ligero, correr, trotar, montar en bicicleta, hacer gimnasia, o cualquier otra modalidad o actividad deportiva).

¿Y por qué no lo hacen? El principal motivo que se argumenta es que no les gusta hacer ejercicio y, entre los más jóvenes, la principal razón para no hacer ejercicio es el alto precio de los centros deportivos.