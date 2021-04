El obispo de Canarias critica la eutanasia: "Se puede matar el que quiera, abres el gas o te tiras por la Giralda"

"Ahora vienen con una ley que dice 'hago con mi vida lo que me da la gana' pero tienes que venir tú a matarme, tiene que venir el Estado a través de los médicos. Si usted me lo reivindica desde el individualismo radical, ¿cómo me reivindica usted la dimensión social? ¿Que yo tengo una obligación de matarlo? No. Matarse se puede matar todo el que quiera, es un poder que todos tenemos: abrimos el gas y nos quedamos dormiditos la mar de dulce, o te puedes tirar por la Giralda o a las vías del tren", ha subrayado el obispo de Canarias.