Los obispos recomiendan la participación presencial de los fieles en los ritos de Semana Santa

Los obispos españoles han recomendado la "participación presencial" en las celebraciones de la Semana Santa 2021, "siempre que sea posible" y con "responsabilidad" teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de la covid-19; y aconsejan la retransmisión de las mismas para quienes no puedan acudir físicamente.

Si bien, precisa que para aquellos fieles que, por razón de edad, enfermedad, o de "prudencia sanitaria", no puedan participar presencialmente en las celebraciones, se debe facilitar la retransmisión por los medios de comunicación.

También propone "reducir al mínimo necesario" el número de ministros que intervienen --acólitos, lectores--, y subraya que "el canto no está prohibido, siempre y cuando no exista alguna indicación expresa de las autoritarias sanitarias y se haga con las medidas de precaución adecuadas", como el uso de mascarilla en todo momento. No es aconsejable, según añaden, el canto o la música grabados.