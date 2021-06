Ocio nocturno, variante delta y sin mascarillas en exteriores: "España se ha precipitado"

La población está a las puertas de volver a pisar la calle sin mascarillas , con algunas excepciones , después de casi tres meses con ellas puestas en cualquier situación. La relajación viene acompañada por la reapertura generalizada del ocio nocturno y el avance de la variante delta , un cóctel que puede dar lugar a un ascenso de casos, aunque no como en anteriores oleadas.

"España se ha precipitado con esta medida. Hemos corrido y querido tomar atajos, no me parece la decisión más acertada", afirma rotundamente a NIUS el exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Daniel López Acuña. Las razones son que "la incidencia sigue siendo alta y el porcentaje de vacunados con pauta completa no es lo suficientemente alto".